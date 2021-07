Tragedia a Vieste, recuperato il corpo della dodicenne sparita stamattina in mare (Di lunedì 5 luglio 2021) È stata trovata morta la ragazzina di 12 anni scomparsa questa mattina nel mare di Vieste, sul Gargano. È stato il sindaco del comune del foggiano, Giuseppe Nobile, a renderlo noto, precisando che il corpo è stato recuperato in località San Francesco. A trovarlo sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stando a una ricostruzione, verso le 10:30 si sarebbe tuffata in acqua con due cuginetti di 8 e 10 anni in località Marina Piccola, pare per raggiungere a nuoto il vicino faro. A causa del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) È stata trovata morta la ragazzina di 12 anni scomparsa questa mattina neldi, sul Gargano. È stato il sindaco del comune del foggiano, Giuseppe Nobile, a renderlo noto, precisando che ilè statoin località San Francesco. A trovarlo sono stati gli uominiCapitaneria di Porto di. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stando a una ricostruzione, verso le 10:30 si sarebbe tuffata in acqua con due cuginetti di 8 e 10 anni in località Marina Piccola, pare per raggiungere a nuoto il vicino faro. A causa del ...

