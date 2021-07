Tour de France 2021, Tadej Poga?ar “Sospetti? Assurdo! Voglio zittire chi non crede in me” (Di lunedì 5 luglio 2021) La prima settimana del Tour de France 2021 potrebbe già avere deciso l’edizione numero 108 della Grande Boucle. Tadej Poga?ar, vincitore già lo scorso anno, ha infatti messo in ginocchio gli avversari (alcuni nel vero senso della parola) e comanda la classifica generale con un margine amplissimo sui rivali più pericolosi. Uno strapotere incredibile, sia in montagna, suo terreno di caccia preferito, sia a cronometro, per far vedere come il ventiduenne nativo di Komenda in Slovenia faccia quasi un altro sport rispetto al resto del gruppo. Ma, come spesso succede nel ciclismo, quando un corridore centra prestazioni simili, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) La prima settimana deldepotrebbe già avere deciso l’edizione numero 108 della Grande Boucle.Poga?ar, vincitore già lo scorso anno, ha infatti messo in ginocchio gli avversari (alcuni nel vero senso della parola) e comanda la classifica generale con un margine amplissimo sui rivali più pericolosi. Uno strapotere incredibile, sia in montagna, suo terreno di caccia preferito, sia a cronometro, per far vedere come il ventiduenne nativo di Komenda in Slovenia faccia quasi un altro sport rispetto al resto del gruppo. Ma, come spesso succede nel ciclismo, quando un corridore centra prestazioni simili, ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - OA_Sport : Tour de France 2021, Tadej #Pogacar “Sospetti? Assurdo! Voglio zittire chi non crede in me” #Ciclismo #TDF2021… - QuelMomentoIG : Ciclisti che si scambiano una sigaretta durante il Tour de France del 1920. - infoitsport : Tour de France 2021, Vincenzo Nibali: “Dopo questa settimana mi ritirerò per preparare Tokyo” -