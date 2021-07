Torpignattara | auto travolge pedoni | un morto e un ferito grave

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – Incidente mortale questa mattina alle 9 circa, in via di Acqua Bullicante, in prossimità del civico 433, in zonaa Roma. Due, un uomo di 77 anni e una donna di 75 anni, marito e moglie, sono stati investiti da un’che procedeva da largo Preneste verso via Casilina. Alla guida, un uomo di 84 anni, che si è fermato dopo aver colpito i due. Per il 77enne, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto, mentre la donna è stata trasportata al Policlinico Umberto I in codice rosso. Sul posto la Polizia locale del V Gruppo. Gli agenti hanno ...