Star dell’hockey muore a 24 anni dopo essere caduto in una vasca idromassaggio

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 5 luglio 2021) Lasul ghiaccio Matiss Kivlenieksa 24aver provato a uscire da unadi acqua calda durante il festeggiamento del quattro di luglio, in un party nel Michigan. Ha riportato gravi lesioni alla testa. Una carriera ancora davanti Matiss Kivlenieks era molto apprezzato nel mondosul ghiaccio grazie alle sue prestazioni sportive, principalmente per la squadra Prizma Riga e per la Latvian Hockey League (LHL), la nazionale di hockey della Lettonia. Durante i mondiali del 2021, è stato anche grazie a Kivlenieks se la Lettonia è ...