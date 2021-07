Stack Up! or dive trying arriverà il 16 Luglio

(Di lunedì 5 luglio 2021) lo studio indipendente italiano PixelConflict sono orgogliosi di annunciare il loro primissimo titolo:Up! (or), che uscirà su Steam il 16. InUp! (or) dovrai scalare verso l’alto impilando tutto quello che riuscirai ad aferrare, il più velocemente possibile! Sì, perché sarai all’interno di una normale casa… con i tubi che perdono! Per questo motivo dovrai utilizzare tutto l’arredo che avrai davanti per riuscire a sopravvivere… oppure cadere in acqua. I giocatori che decideranno di tufarsi dentroUp! (or ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stack Up

Everyeye Videogiochi

...%p%s%s%s%s%n un bug presente sulla networkdi iOS avrebbe disattivato il Wi - Fi e reso inutilizzabili altre feature legate alla rete, come AirDrop. - 20% homcom Tavola Gonfiabile SUP Stand......clienti dei servizi IAAS di ReeVo sono protetti automaticamente da un'ulteriore copia di back -... PMI Innovativa (AIM:Reevo) " FullCloud & Cyber Security provider italiano specializzato in ...Gli sviluppatori italiani di PixelConflict si apprestano a lanciare su Steam il frizzante platform arcade Stack Up! (or dive trying) ...PixelConflict, software house indipendente italiana, ha finalmente svelato la data d'uscita del suo primo titolo Stack Up! (or dive trying).