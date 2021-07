Spezia, ecco chi sarà l’allenatore dei liguri per la stagione 2021/2022 (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo Spezia ha deciso chi sarà il nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sulla panchina ligure si siederà Thiago Motta. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Parma, doppio ballottaggio a centrocampo per Liverani Convocati Parma: per lo Spezia prima chiamata per Bane e Radu Spezia-Juventus, le probabili formazioni e dove seguire il match Spezia-Atalanta, nove aquilotti out, doppio recupero per Gasperini Probabili formazioni Cagliari-Spezia e come seguirla in diretta Probabili ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Loha deciso chiil nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sulla panchina ligure si siederà Thiago Motta. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Parma, doppio ballottaggio a centrocampo per Liverani Convocati Parma: per loprima chiamata per Bane e Radu-Juventus, le probabili formazioni e dove seguire il match-Atalanta, nove aquilotti out, doppio recupero per Gasperini Probabili formazioni Cagliari-e come seguirla in diretta Probabili ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia ecco Il Monza riparte da mister Giovanni Stroppa, ma il calciomercato deve ancora decollare Ecco perché, mentre Boateng ha già annunciato l'addio ed è tornato in Germania all'Hertha Berlino e ... già suo allenatore a Crotone e Diego Farias , che ha giocato in serie A con lo Spezia nel 2019/20.

Genova, Slow Fish 2021 chiude con un appello: ecco quale MED che ha permesso la realizzazione di cinque ecoisole, due in Liguria (a Genova e La Spezia), due in Sardegna e una in Toscana e coinvolge anche la Corsica. I rappresentanti dell'Area marina ...

Spezia, ecco Pecini: idee chiare e nessuna intenzione di smantellare. Maran primo nome in panchina TUTTO mercato WEB "La cultura è la molla per cambiare Spezia" Pagano e Mirabello stasera al parco della Maggiolina per la presentazione pubblica del secondo volume di ’Un mondo nuovo’ ...

Eranio: “Ecco chi prenderei per sostituire Calhanoglu” Perder Donnarumma a zero è stato un male; ancora peggio Calhanoglu, che è andato addirittura ai cugini. L’ex rossonero ha parlato ai microfoni di Calciomercatoweb e ha detto la sua sul mercato del Mil ...

