“Scendi e vai a piedi”, ressa a bordo: sul bus tutti contro la no vax che non vuole accanto nessuno (video) (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo scontro tra vaccinati e no vax alimenta ormai quotidianamente la cronaca nazionale, da Milano a Palermo. Non è un caso allora se, oggi, tra i trend topic segnalati da Twitter, ci sia proprio #obblighiamoli: una sorta di contro-movimento che sull’agorà della Rete dibatte, più o meno democraticamente, sulla libertà di scelta in materia di immunizzazione. Una discussione infuocata che, al grido di «non ti senti sicuro di quello che ti sei iniettato e pretendi se lo facciano tutti? Complimenti, hai i requisiti per entrare negli #obblighiamoli», registra l’ultimo caso di tendenza avvenuto su un bus di Taormina. Dove una no vax ha rivendicato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo stra vaccinati e no vax alimenta ormai quotidianamente la cronaca nazionale, da Milano a Palermo. Non è un caso allora se, oggi, tra i trend topic segnalati da Twitter, ci sia proprio #obblighiamoli: una sorta di-movimento che sull’agorà della Rete dibatte, più o meno democraticamente, sulla libertà di scelta in materia di immunizzazione. Una discussione infuocata che, al grido di «non ti senti sicuro di quello che ti sei iniettato e pretendi se lo facciano? Complimenti, hai i requisiti per entrare negli #obblighiamoli», registra l’ultimo caso di tendenza avvenuto su un bus di Taormina. Dove una no vax ha rivendicato ...

