Salvini ai partiti: "Togliamo l'ideologia al Ddl Zan, domani testo condiviso" (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Salvini rivolge ai partiti un appello per modificare il ddl Zan e approvarlo in Parlamento. “Accogliamo l’invito della Santa Sede. Troviamoci entro domani e condividiamo insieme un testo che aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano, la libertà di amare è sacra. Se dal ddl Zan Togliamo l’ideologia, il coinvolgimento dei bambini e l’attacco alla libertà di pensiero, intervenendo sugli articoli 1, 4 e 7, finalmente si smette di litigare e si approva una norma di protezione e civiltà”. L’invito di Salvini è rivolto in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteorivolge aiun appello per modificare il ddl Zan e approvarlo in Parlamento. “Accogliamo l’invito della Santa Sede. Troviamoci entroe condividiamo insieme unche aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano, la libertà di amare è sacra. Se dal ddl Zanl’, il coinvolgimento dei bambini e l’attacco alla libertà di pensiero, intervenendo sugli articoli 1, 4 e 7, finalmente si smette di litigare e si approva una norma di protezione e civiltà”. L’invito diè rivolto in ...

MatteoRichetti : ‘Prima gli italiani’ ma #Salvini e #Meloni firmano un documento con i partiti di estrema destra nordeuropei. Gli st… - Fontana3Lorenzo : Una 'Carta dei Valori' per un'Europa forte, Identitaria, che tuteli la vita e fiera delle proprie origini cristiane… - spinassunta : RT @lanuovaBQ: ++ #OPPOSTE VISIONI ++ ??Il #manifesto sull’#Europa (cristiana) vs l’#Ue matrigna I leader di diversi partiti conservatori,… - lanuovaBQ : ++ #OPPOSTE VISIONI ++ ??Il #manifesto sull’#Europa (cristiana) vs l’#Ue matrigna I leader di diversi partiti conse… - unoenessunoe : Il governo si appresta a rifinanziare le missioni all'estero, tra cui i fondi per la presunta #guardiacostiera libi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini partiti TERMOLI LO SFRATTO INCIVILE E VERGOGNOSO DELLA 'CITTA INVISIBILE' La giunta di Termoli, espressione dei partiti padronali di Meloni, Salvini e Berlusconi, in corenza con la sua natura politica e di classe padronale, reazionaria e becera, sta per sfrattare l'associazione 'La Città Invisibile' dai locali ...

Oltre 100mila firme per i referendum sulla giustizia. In campo la Meloni Una linea comune con gli altri partiti, lo dimostrano le parole di Salvini: "Sono firme che noi porteremo in dote a Draghi, che rappresentano una spinta, un aiuto al governo per correre, accelerare. ...

Salvini ai partiti: "Togliamo l'ideologia al Ddl Zan, domani testo condiviso" L'HuffPost Dal manifesto sovranista al ddl Zan, maggioranza alla prova dello scontro tra Lega e Pd l 7 luglio alla Camera e al Senato è previsto anche il voto dei membri del cda Rai: potrebbe essere un’ulteriore occasione di dibattito ...

SALVINI E LA BASILICATA SENZA PIÙ PARADISO Non è bastata nemmeno l’aria fresca che viene dalle Dolomiti lucane e che dovrebbe pur suscitare pensieri nuovi a far venire voglia a Matteo Salvini di sbrogliare la confusione cannibale che inchioda ...

