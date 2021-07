Roma, calciatori a Trigoria per i tamponi. Primi incontri per Josè Mourinho (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella giornata odierna i calciatori della Roma si sono recati a Trigoria per effettuare i tamponi in vista dell’inizio degli allenamenti programmato per giovedì. Presenti al centro sportivo tutti i giocatori giallorossi, ad eccezione di Bryan Cristante, impegnato con la Nazionale, e Leonardo Spinazzola, operatosi al tendine d’Achille dopo un brutto infortunio; aggregati al gruppo anche i giovani Tripi, Boer, Ciervo e Zalewski. Per alcuni di loro c’è stato il primo incontro con il nuovo tecnico Josè Mourinho, intrattenutosi soprattutto con Gianluca Mancini ed Edin Dzeko. Tripi, invece, è ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella giornata odierna idellasi sono recati aper effettuare iin vista dell’inizio degli allenamenti programmato per giovedì. Presenti al centro sportivo tutti i giocatori giallorossi, ad eccezione di Bryan Cristante, impegnato con la Nazionale, e Leonardo Spinazzola, operatosi al tendine d’Achille dopo un brutto infortunio; aggregati al gruppo anche i giovani Tripi, Boer, Ciervo e Zalewski. Per alcuni di loro c’è stato il primo incontro con il nuovo tecnico, intrattenutosi soprattutto con Gianluca Mancini ed Edin Dzeko. Tripi, invece, è ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Roma, calciatori a #Trigoria per i tamponi. Primi incontri per Josè #Mourinho - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Gianni #DiMarzio si è espresso sulla #Roma di #Mourinho ?? 'Spero valorizzi anche i giocatori già presenti in rosa' ??… - siamo_la_Roma : ?? Gianni #DiMarzio si è espresso sulla #Roma di #Mourinho ?? 'Spero valorizzi anche i giocatori già presenti in ros… - GigantePa : RT @RobertoRenga: In Nazionale non ci sono giocatori della Roma, dell’Inter, della Juve o del Napoli, ma calciatori che vestono la maglia a… - TeresaCilia : RT @RobertoRenga: In Nazionale non ci sono giocatori della Roma, dell’Inter, della Juve o del Napoli, ma calciatori che vestono la maglia a… -