Rifiuti a Roma, i ristoratori si ribellano: stop al pagamento. È rivolta fiscale (Di lunedì 5 luglio 2021) Si assiste sempre di più a scene di cassonetti straripanti di Rifiuti di fronte ai locali di Roma. Come se non bastassero le strade sporche, il porta a porta che non decolla e una città che naviga in un degrado sempre precedenti. È per questo che i titolari degli esercizi di somministrazione dicono no al pagamento dell'ultima bolletta dell'Ama. Come racconta Il Tempo, "non solo il periodo è difficile per tutti e la ripresa, sebbene ci sia, è lenta, vedersi recapitare la bolletta per il pagamento della raccolta e dello smaltimento dei Rifiuti relative al primo semestre 2021 suona, e non poco, quasi come una ...

CarloCalenda : Posso osare una domanda ai guardiani della democrazia? Ma mentre Roma è sommersa di rifiuti qualcuno di voi ha pens… - CarloCalenda : L’intervento della Protezione Civile sulla situazione dei rifiuti a Roma non è più procrastinabile. Regione, Comune… - repubblica : Rifiuti, Pd Roma: 'Troppa immondizia in giro, per colpa della Raggi film via dalla Capitale' - Angelo16963582 : @repubblica Questa è #Roma la città è ferita dai rifiuti per l’incapacità di collaborare tra Regione Lazio… - Angelo16963582 : @rep_roma Questa è #Roma la città è ferita dai rifiuti per l’incapacità di collaborare tra Regione Lazio… -