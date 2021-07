Papa, riposo e tranquillità: serrande abbassate al Gemelli (Di lunedì 5 luglio 2021) ?riposo e tranquillità. E per questo le serrande delle finestre del decimo piano del Policlinico Gemelli dove si trova ricoverato Papa Francesco sono rimaste chiuse tutto il giorno. riposo e tranquillità sono anche le parole chiave per il decorso postoperatorio che il pontefice deve affrontare all’indomani dell’intervento chirurgico, effettuato dal prof. Sergio Alfieri e durato circa tre ore, cui è stato sottoposto al colon, più precisamente per stenosi diverticolare. Per la degenza si parla di sette giorni, salvo complicazioni e il bollettino diramato dalla sala stampa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) ?. E per questo ledelle finestre del decimo piano del Policlinicodove si trova ricoveratoFrancesco sono rimaste chiuse tutto il giorno.sono anche le parole chiave per il decorso postoperatorio che il pontefice deve affrontare all’indomani dell’intervento chirurgico, effettuato dal prof. Sergio Alfieri e durato circa tre ore, cui è stato sottoposto al colon, più precisamente per stenosi diverticolare. Per la degenza si parla di sette giorni, salvo complicazioni e il bollettino diramato dalla sala stampa ...

Papa, riposo e tranquillità: serrande abbassate al Gemelli Adnkronos Il Camerlengo sostituirà Papa Francesco? Cosa prevede il Diritto Canonico Quando il Camerlengo sostituisce il Papa? Ecco cosa prevede il Diritto Canonico. Ma non è il caso di Bergoglio.

Diverticolite, quali sono i sintomi della patologia di Papa Francesco Il Santo Padre è stato sottoposto a un intervento chirurgico per stenosi diverticolare sintomatica del colon, una conseguenza della diverticolite ...

