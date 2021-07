Papa: pazienti Gemelli, 'con lui qui più protetti, auguri Francesco' (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Il fiume di persone che entra ed esce dal Policlinico Gemelli di Roma è quello di un normale lunedì mattina, visite ed esami da fare e un parente da accudire e salutare. Ma al decimo piano del grande ospedale romano c'è un paziente speciale: Papa Bergoglio. "Con lui qui ci sentiamo quasi più protetti", affermano alcune persone in attesa nella 'piazza' all'interno del Policlinico, dove spesso si svolgono eventi per i pazienti. "Siamo arrivati dai Castelli Romani questa mattina per una visita un po' particolare per nostra figlia. Sapevamo del Papa, ma il pensiero era ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Il fiume di persone che entra ed esce dal Policlinicodi Roma è quello di un normale lunedì mattina, visite ed esami da fare e un parente da accudire e salutare. Ma al decimo piano del grande ospedale romano c'è un paziente speciale:Bergoglio. "Con lui qui ci sentiamo quasi più", affermano alcune persone in attesa nella 'piazza' all'interno del Policlinico, dove spesso si svolgono eventi per i. "Siamo arrivati dai Castelli Romani questa mattina per una visita un po' particolare per nostra figlia. Sapevamo del, ma il pensiero era ad ...

