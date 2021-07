(Di lunedì 5 luglio 2021)alperl'di ieri al. "Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale", recitava il bollettino medico diffuso ieri sera - 4 luglio -l'intervento. Questa mattina, inoltre, fonti ospedaliere riferiscono informalmente di unpost-operatorio. Bergoglio è ricoverato al decimo piano dell'ala che ha già ospitato i ricoverili di Wojtyla. Il pontefice resterà in ospedale almeno cinque ...

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha reagito bene all'intervento chirurgico che si è appena concluso al Policlinico Agostino Gemelli… - Magamag76377872 : RT @LuceChiara1211: Papa Francesco in ospedale, speriamo si converta...???? - teletext_ch_it : Papa Francesco sta bene -

ha regito bene all'intervento. Il primo bollettino sul ricovero di Bergoglio, avvenuto nel pomeriggio al Policlinico A. Gemelli, e in seguito all'operazione chirurgica programmata per ...La stenosi per la qualeè stato ricoverato per un intervento programmato al Gemelli, è solo una delle complicanze dei diverticoli che sono benigni e frequentissimi con il crescere dell'...Papa Francesco ha trascorso tranquillamente la prima notte al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto per una stenosi diverticolare del sigma. Il Pontefice ha reagito b ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Francesco, prima notte al Gemelli dopo l'operazione al colon: decorso regolare ...