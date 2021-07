Luisa Ranieri | il marito è un famoso attore | ecco chi è

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 5 luglio 2021), protagonista di numerose produzioni cinematografiche e televisive come La Vita promessa da circa 15 anni è legata sentimentalmente ad un“collega”, ossia Luca Zingaretti, noto sopratutto per il suo ruolo in Il Commissario Montalbano. Luca Zingaretti, nato l’11 novembre 1961 a Roma è il fratello dell’ex segretario del PD Nicola Zingaretti, e con lui ha condiviso un iniziale percorso politico in gioventù, militando nel Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Ha fatto parte anche delle giovanili del Rimini, anche se in poco tempo si interessa alla recitazione entrando a far parte della l’Accademia nazionale d’arte ...