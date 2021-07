LIVE – Djokovic-Garin | Wimbledon 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ile latestuale dello scontro tra Novake Cristian, valevole per gli ottavi di finale di. Il serbo è a caccia del terzo Slam stagionale, il quale si aggiungerebbe alla sensazionale bacheca strutturata nel corso di una meravigliosa carriera tennistica; dopo le vittorie su Jack Draper, Kevin Anderson e Denis Kudla, il numero uno al mondo è pronto a interrompere la corsa britannica dell’avversario cileno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di lunedì 5 luglio. COME SEGUIRLA IN TV Segui il ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tennis #Wimbledon #Djokovic vola agli #ottavi dove troverà #Garin: l'americano #Kudla liquidato 6-4 6-3 7-6. #live - infoitsport : Wimbledon, Day 3 LIVE: avanti Berrettini, Giorgi, Sonego e Mager. Djokovic e Fognini al terzo turno. Fuori Seppi e… - cacciaramarri : RT @SkySport: Djokovic-Anderson 6-3, 6-3, 6-3: gli highlights ? - ArtlPedropablo : RT @SkySport: Djokovic-Anderson 6-3, 6-3, 6-3: gli highlights ? - SkySport : Djokovic-Anderson 6-3, 6-3, 6-3: gli highlights ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Djokovic

Sportface.it

OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTEscritte, per non perdersi davvero nulla. WIMBLEDON 2021: ORDINE DI GIOCO DAY 7 CENTRE COURT (dalle 14:30)(SRB) (1) - Garin (CHI) (17) - ...Novakv Cristian Garin 2. Coco Gauff v Angelique Kerber 3. Roger Federer v Lorenzo Sonego Diretta tv su Sky Sport con 9 canali dedicati* Diretta streaming su Sky Go, Now TV Diretta...Mezzogiorno di fuoco (e di gloria) per gli italiani ancora in corsa. Obiettivo ottavi centrato per i nostri rappresentanti più erbivori che vanno alla ricerca ...In queste settimane si sta disputando il torneo di Wimbledon, il terzo Slam dell'anno che tutti gli appassionati attendevano da tempo. Le parole di Newcombe su Novak Djokovic Il numero uno al mondo è ...