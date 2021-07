In fiamme un negozio in centro

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un incendio è divampato questa mattina all’interno di undi animali nelcittadino, precisamente in via Leonida. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. In corso di accertamento la natura dell’incendio. Non sono stati registrati feriti. first appeared on Tarantini Time.