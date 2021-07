Il ddl Zan entra nella terra delle trappole e dei veleni (Di lunedì 5 luglio 2021) Si gioca domani il primo tempo della partita sul ddl Zan, uno scontro dall’esito incertissimo, una partita di poker in cui tutti stanno giocando al rialzo e che per ora non vede compromessi all’orizzonte. Previsti due round. Il primo alle 11, ufficio di presidenza della commissione Giustizia: Andrea Ostellari, presidente leghista, proverà un’ultima mediazione per un testo condiviso in maggioranza. Riceverà un secco no dal Partito democratico, impegnato sull’altro fronte a sventare l’operazione di Italia viva. Il secondo alle 16.30, in aula al Senato, quando si dovrà votare sull’approdo del testo nell’emiciclo a partire dal prossimo 13 luglio. Fino a qualche giorno fa l’ex maggioranza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Si gioca domani il primo tempo della partita sul ddl Zan, uno scontro dall’esito incertissimo, una partita di poker in cui tutti stanno giocando al rialzo e che per ora non vede compromessi all’orizzonte. Previsti due round. Il primo alle 11, ufficio di presidenza della commissione Giustizia: Andrea Ostellari, presidente leghista, proverà un’ultima mediazione per un testo condiviso in maggioranza. Riceverà un secco no dal Partito democratico, impegnato sull’altro fronte a sventare l’operazione di Italia viva. Il secondo alle 16.30, in aula al Senato, quando si dovrà votare sull’approdo del testo nell’emiciclo a partire dal prossimo 13 luglio. Fino a qualche giorno fa l’ex maggioranza ...

