Hola Raffaella: la Spagna sgomenta, adorava la Carrà. “L’amiamo come se fosse della nostra terra” (Di lunedì 5 luglio 2021) La Spagna è sgomenta. La triste notizia della morte di Raffaella Carrà rimbalza sui tabloid e sui siti spagnoli provocando dolore nelle gente. Lì la Raffa nazionale era amatissima e popolarissima. E sulla prima pagina dei principali siti, con El Pais in testa, celebrano la regina della Tv italiana con lunghi servizi e foto dei tanti concerti tenuti in terra di Spagna. Raffaella Carrà sulle prime pagine di quotidiani e siti spagnoli E’ raro che una personalità del mondo dello spettacolo di casa nostra ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) La. La triste notiziamorte dirimbalza sui tabloid e sui siti spagnoli provocando dolore nelle gente. Lì la Raffa nazionale era amatissima e popolarissima. E sulla prima pagina dei principali siti, con El Pais in testa, celebrano la reginaTv italiana con lunghi servizi e foto dei tanti concerti tenuti indisulle prime pagine di quotidiani e siti spagnoli E’ raro che una personalità del mondo dello spettacolo di casa...

