Giappone | Atami | ancora 80 dispersi dopo frana di fango

Sono ancora almeno 80 i dispersi nello smottamento di fango che nel fine settimana ha travolto 130 abitazioni e palazzi nella cittadina Giapponese di Atami, uccidendo almeno tre persone, mentre ...

