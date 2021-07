Furto di oppioidi in ospedale a Milano, indagata caposala. Cos'è e come uccide il Fentanyl (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ stata una boccetta fuori posto di Fentanyl , un farmaco oppioide usato come potentissimo analgesico a insospettire il personale dell’ ospedale Niguarda di Milano . E’ uno dei medicinali più utilizzati... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ stata una boccetta fuori posto di, un farmaco oppioide usatopotentissimo analgesico a insospettire il personale dell’Niguarda di. E’ uno dei medicinali più utilizzati...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? INDAGATA CAPOSALA | Furto di oppioidi in ospedale a Milano. Cos'è e come uccide il #Fentanyl. - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Furto di oppioidi in ospedale a Milano, indagata una caposala #milano - SkyTG24 : Milano, furto di oppioidi in ospedale: indagata caposala - MediasetTgcom24 : Furto di oppioidi in ospedale a Milano, indagata una caposala #milano -