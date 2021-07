FLAVIO INSINNA | LA PACE CON STRISCIA? “DEVO FARE PACE CON ME | DEVO PERDONARMI IO”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 5 luglio 2021)quest’estate non si riposa e farà compagnia al pubblico fino a settembre con “Il Pranzo è Servito”. La prima settimana del revival del quiz di Corrado ha visto crescere Rai1 di oltre 3,5 punti rispetto all’anno scorso e con un quiz fatto in casa e dai costi molto contenuti, grazie all’importante partnership con EuroSpin, la catena tutta italiana di discount. Intervistato dal Corriere della Sera, si parla del confronto con Corrado. “Il confronto non c’è. È come un calciatore con Pelé: giochi anche tu a pallone, fai lo stesso sport, con la stessa palla e le stesse regole, ma non sono pazzo, non c’è nessuna presunzione di confronto“. Se ogni ...