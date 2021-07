Eriksen, entro 10 giorni a Milano: in programma test e accertamenti (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione intorno a Christian Eriksen: il danese sarà a Milano tra 7-10 giorni Giovedì mattina l’Inter (senza i nazionali) si ritroverà ad Appiano Gentile per preparare la nuova stagione e quasi sicuramente non ci sarà Christian Eriksen. Come spiega Il Corriere dello Sport al giocatore danese saranno concessi altri 7-10 giorni di relax e di tempo da passare con la famiglia. Nel frattempo l’Inter spera di avere tutta la documentazione degli esami svolti da Eriksen a Copenhagen per decidere quali altri accertamenti fare. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione intorno a Christian: il danese sarà atra 7-10Giovedì mattina l’Inter (senza i nazionali) si ritroverà ad Appiano Gentile per preparare la nuova stagione e quasi sicuramente non ci sarà Christian. Come spiega Il Corriere dello Sport al giocatore danese saranno concessi altri 7-10di relax e di tempo da passare con la famiglia. Nel frattempo l’Inter spera di avere tutta la documentazione degli esami svolti daa Copenhagen per decidere quali altrifare. ...

