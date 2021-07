Empoli | Andreazzoli si ripresenta | “Salvezza come lo Scudetto De Rossi non sarà vice”

(Di lunedì 5 luglio 2021) “Ho delle belle sensazioni. Ho rivisto tanta gente che mi mancava, sono molto soddisfatto. Questa è l’opportunità per completare quel discorso interrotto due anni fa con un percorso, che è maturato e che ci aveva comunque tolto soddisfazioni. Non voglio però guardare al passato, abbiamo fatto buone cose ma ora dobbiamo pensare al futuro. Guardiamo ad adesso, abbiamo una squadra di giovani che gioca bene. Vorrei costruire una squadra che si faccia apprezzare nel gioco e che abbiaobiettivo il nostro: la. Ci metteremo impegno e ci affideremo al gioco. Oltre a salvarci abbiamo inoltre il dovere di fare crescere i nostri ...

Advertising

nmagstars : Empoli, presentato il t... - DirettaSicilia : Andreazzoli “Lo scudetto dell’Empoli sarà la salvezza”, - blogsicilia : #notizie #sicilia Andreazzoli “Lo scudetto dell’Empoli sarà la salvezza” - - ottopagine : Andreazzoli 'Lo scudetto dell’Empoli sarà la salvezza' - sportli26181512 : #Empoli, via all’Andreazzoli-Ter: “Qui mi sento a casa mia”: #Empoli, via all’Andreazzoli-Ter: “Qui mi sento a casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Andreazzoli

Accanto adc'è il presidente dell', Fabrizio Corsi: "Stiamo vivendo uno dei momenti più belli della storia del club. Prima la promozione, poi il successo della nostra Primavera, ci ...stato presentato questa mattina allo stadio Carlo Castellani il nuovo tecnico dell', Aurelio. Dopo due campionati di Serie B e una splendida promozione, il club toscano riparte da un allenatore amatissimo e col quale è sempre rimasto un rapporto eccezionale, ...EMPOLI (ITALPRESS) – E’ una seconda prima volta per Aurelio Andreazzoli. “Nonno Aurelio”, come amano chiamarlo i tifosi, torna sulla panchina azzurra per centrare l’impresa che non era riuscito a ...Aurelio Andreazzoli si è presentato così come nuovo allenatore dell’Empoli: “Ho una bella sensazione, mi sento a casa mia, ho rivisto tanta gente che mi mancava di rivedere e riabbracciare. Sono molto ...