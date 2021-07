Discovery | palinsesti 2021 2022 | tutte le novità dei canali tematici

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 5 luglio 2021) Idisi accingono a cominciare una nuova stagione televisiva. Idel, infatti, sono contraddistinti da diverse, sia per quanto riguarda i programmi proposti, sia per quanto concerne i conduttori. Come i telespettatori sapranno, ogni canale è dedicato ad un argomento specifico. Food Network è dedicato alle trasmissioni di cucina, Giallo al crime, DMAX è per gli uomini avventurosi, HGTV per le cose di casa, poi ci sono Motor Trend, K2 e Frisbee. Scopriamo tutto nel dettaglio. Ledei ...