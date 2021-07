Consob: in primo semestre più ricorsi ad Arbitro,a quota 903 (Di lunedì 5 luglio 2021) Continua a crescere l'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob. Il primo semestre dell'anno ha fatto registrare l'arrivo di 903 nuovi ricorsi (874 nello stesso periodo del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 luglio 2021) Continua a crescere l'attività dell'per le Controversie Finanziarie della. Ildell'anno ha fatto registrare l'arrivo di 903 nuovi(874 nello stesso periodo del ...

Advertising

DividendProfit : Consob: in primo semestre più ricorsi ad Arbitro,a quota 903 – Economia - ansa_economia : Consob: in primo semestre più ricorsi ad Arbitro,a quota 903. Accolto il 65%. Riconosciuti risarcimenti per 13,5 mi… - zazoomblog : Consob: in primo semestre più ricorsi ad Arbitroa quota 903 - #Consob: #primo #semestre #ricorsi - fisco24_info : Consob: in primo semestre più ricorsi ad Arbitro,a quota 903: Accolto il 65%. Riconosciuti risarcimenti per 13,5 mi… - dimtUER : Pubblicato il primo quaderno CONSOB della collana finanza sostenibile -