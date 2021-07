Città più sicure o più spiate da Pechino? Il report svedese Sccs (Di lunedì 5 luglio 2021) Pechino ha utilizzato la pandemia Covid-19, sulla cui origine è atteso entro fine mese un rapporto dell’intelligence statunitense richiesto dal presidente Joe Biden, come “un’opportunità per promuovere le tecnologie nazionali di smart city, esportando tali sistemi in tutto il mondo”. Cruciale il ruolo dei media di Stato, che hanno spinto la cosiddetta “soluzione cinese” alla lotta alla pandemia – quella fatta di raccolta e analisi di big data, telecamere di sorveglianza, tecnologia di riconoscimento facciale e app di tracciamento – definendola una delle più efficienti al mondo. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dallo Swedish Center for China Studies, centro studi ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 luglio 2021)ha utilizzato la pandemia Covid-19, sulla cui origine è atteso entro fine mese un rapporto dell’intelligence statunitense richiesto dal presidente Joe Biden, come “un’opportunità per promuovere le tecnologie nazionali di smart city, esportando tali sistemi in tutto il mondo”. Cruciale il ruolo dei media di Stato, che hanno spinto la cosiddetta “soluzione cinese” alla lotta alla pandemia – quella fatta di raccolta e analisi di big data, telecamere di sorveglianza, tecnologia di riconoscimento facciale e app di tracciamento – definendola una delle più efficienti al mondo. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dallo Swedish Center for China Studies, centro studi ...

