CALCIOMERCATO MILAN – Isco finalmente possibile / News (Di lunedì 5 luglio 2021) Il MILAN ha messo nel mirino Isco, fantasista spagnolo classe 1992 del Real Madrid, che nel corso del CALCIOMERCATO cambierà casacca. Ha il contratto in scadenza e costa solo 18 milioni. Nella video News le ultime. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilha messo nel mirino, fantasista spagnolo classe 1992 del Real Madrid, che nel corso delcambierà casacca. Ha il contratto in scadenza e costa solo 18 milioni. Nella videole ultime.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti… - DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - SEMPREFMILAN : RT @MilanNewsit: Sky - Eintracht Francoforte, trattativa in salita per Hauge: troppo alta la richiesta del Milan (12 mln) - Valrossoneri : RT @MilanNewsit: Sky - Eintracht Francoforte, trattativa in salita per Hauge: troppo alta la richiesta del Milan (12 mln) -