Bayerm Monaco | Kahn | «Vogliamo diventare campioni nazionali per dieci volte di fila»

(Di lunedì 5 luglio 2021) Oliver, nuovo amministratore delegato del Bayern, ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione Oliver, amministratore delegato del Bayern, ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione dei bavaresi. Le parole dell’ex portiere riportate da Itasportpress.it. OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo è mostrare un calcio di livello mondiale assoluto, sempre con un mix di giovani giocatori e le migliori stelle interraggiungere un risultato che nessun club dei migliori campionati europei ha mai raggiunto:...

Ieri nella bellissima partita di Champions League tra Psg e Bayernc'era anche un altro ... Orsato bene in Psg - Bayern, Preti sbaglia Daniele Orsato ha arbitrato ieri Psg -, il ritorno ...Kingsley Coman, il francese deldisi visto esibire una multa da circa 50mila euro per essersi recato all'allenamento con l'auto sbagliata.Nonostante i 38 anni compiuti ad aprile Franck Ribery non ha ancora intenzione di annunciare il proprio ritiro dal calcio giocato. L'attaccante francese, fresco d'addio alla Fiorentina, secondo quanto ...