Atalanta pronta a riscattare Romero: alla Juve 16 milioni (Di lunedì 5 luglio 2021) Dovrebbe essere solamente questione di tempo e Cristian Romero diventerà un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il difensore argentino in questa stagione ha giocato tra le fila dei nerazzurri convincendo gli addetti ai lavori ad esercitare l'opzione per il riscatto. Romero, dunque, ha disputato un'annata di altissimo livello, trascinando l'Atalanta in Champions e guadagnandosi la convocazione con L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta pronta Occhio Atalanta, tutti vogliono Maehle: i sondaggi e le offerte ... in vantaggio rispetto a chiunque altro ci sarebbe attualmente l'Atletico Madrid: i Colchoneros addirittura avrebbe un'offerta già in tasca, pronta da consegnare alla dirigenza dell'Atalanta. Ma ...

Sorpresa Mourinho: richiesta all'Inter per costruire la nuova Roma La Roma però vuole provarci, anche se l'Inter è pronta a chiedere non meno di 10 milioni di euro. ... Per il proprio gioiello, però, l'Atalanta chiede non meno di 40 milioni. OMNISPORT - 04 - 07 - 2021 ...

Atalanta pronta a riscattare Romero: alla Juve 16 milioni DailyNews 24 Atalanta, pronto il riscatto di Cristian Romero dalla Juventus. Le ultime Atalanta, pronto il riscatto di Cristian Romero dalla Juventus. Le ultime L’Atalanta è pronta a riscattare il cartellino del difensore argentino Cristian Romero dalla Juventus. Lo rivela su Twitter il ...

Roma, fatta per Rui Patricio. Locatelli-Juve, settimana decisiva ______________________________ Roma, fatta per Rui Patricio. Locatelli-Juve, settimana decisiva. La Roma è pronta a chiudere ed ufficializzare il primo colpo della sessione estiv ...

