Addio a Raffaella Carrà | l’iconica artista ci lascia a 78 anni

(Di lunedì 5 luglio 2021) La notizia è stata resa nota da Sergio Iapino. L’intera Italia è sotto shock, l’ci hati a 78ci hati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”: è con queste parole che Sergio Iapino annuncia la dipartita diitaliana., l’icona italiana Laè venuta a mancare ...

Advertising

chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - SkyTG24 : Addio a Raffaella Carrà, aveva 78 anni. Ci lascia la Regina indiscussa della tv italiana: - izumisenmx : RT @RaiCultura: Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - AlessandraCicc6 : RT @dadagioia: #RaffaellaCarrà Addio Raffaella, regina indiscussa della tv italiana e orgoglio italiano nel mondo. Che la terra ti sia liev… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Raffaella

E cerchiamo tutti, come farò anche io, di collaborare concretamente perché questa città possa risorgere" E' il ricordo diCarrà postato su Facebook dal governatore del Veneto Luca Zaia. Dal ...'Stavolta la carrambata l'hanno fatta a me!'. Così neanche un anno fa, nel novembre 2020,Carrà aveva commentato il tributo riservatole dal The Guardian con un lungo articolo. Sono ......Si è spente a 78 anni Raffella Carrà, la vera leggenda della tv italiana che lascia un vuoto incolmabile. Che cosa ha ucciso la conduttrice?Addio a Raffaella Carrà: la regina della tv si è spenta a 78 anni. Addio a Raffaella Carrà: la regina della tv si è spenta a 78 anni "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la ...