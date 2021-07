William e Harry, fratelli inseparabili mai stati così distanti (Di domenica 4 luglio 2021) Quanto è profonda la ferita tra William e Harry? Chi sperava che l’incontro in occasione dell’inaugurazione della statuta in onore della mamma Diana avrebbe sancito la cucitura tra i due è rimasto deluso. Perché se da una parte i due fratelli Windsor si sono mostrati uno al fianco dell’altro, a tratti complici, a tratti sorridenti, l’atmosfera di tensione era presente. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 luglio 2021) Quanto è profonda la ferita tra William e Harry? Chi sperava che l’incontro in occasione dell’inaugurazione della statuta in onore della mamma Diana avrebbe sancito la cucitura tra i due è rimasto deluso. Perché se da una parte i due fratelli Windsor si sono mostrati uno al fianco dell’altro, a tratti complici, a tratti sorridenti, l’atmosfera di tensione era presente.

Advertising

ReTwitStorm_ita : “#Nessuna pace”. #Harry in fuga da #Londra, il #Retroscena sul #Mancato #Faccia a #Faccia con la regina Elisabetta… - harry_alvis : @william__knight Pucci? - mickycaruso : RT @fanpage: Secondo il biografo di Harry, William avrebbe tentato di mettere in piedi una campagna contro suo fratello - paolorm2012 : RT @fanpage: Secondo il biografo di Harry, William avrebbe tentato di mettere in piedi una campagna contro suo fratello - fanpage : Secondo il biografo di Harry, William avrebbe tentato di mettere in piedi una campagna contro suo fratello -