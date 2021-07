Una voce per Padre Pio 2021 | gli ospiti attesi sul palco accanto a Mara Venier | stasera su Rai1

Advertising

Raiofficialnews : Una serata di grande musica nel segno della rinascita e della solidarietà. Dal parco Colesanti di Pietrelcina,… - ZZiliani : La cosa bella del (contestato) rigore fischiato contro l’#Italia è il capitano #Chiellini che piomba sull’arbitro s… - guardiacostiera : Continua la campagna di comunicazione della #GuardiaCostiera lanciata nell'ambito dell'Operazione #MareSicuro che p… - gombos_nikolett : RT @dany_grazia: GRAZIA??? . . . . . . .¸??¸. Ascolto la mia anima... è una voce che apre le mie emozioni... corre... attraversa... ogni mio… - Linerazzurra : In una notte più buia del mare Una voce mi chiama a sé Sembra il canto di mille sirene Mi conosce meglio di me Perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Una voce

Il Messaggero

Stasera su Rai1 alle 21:25 spazio aper Padre Pio 2021 , la serata evento condotta da Mara Venier in compagnia di tanti ospiti , tra cui Al Bano e Romina Power. Questa edizione infatti riunirà grandi nomi del mondo della musica ...Speranza, rinascita e gioia. Saranno i valori più significativi della nuova edizione dell'evento "per Padre Pio", condotto da Mara Venier e in onda domenica 4 luglio alle 21.15 su Rai1 . Nato da un'idea di Enzo Palumbo, il programma da 22 anni racconta storie umane, esperienze di ...Sebbene sia andata in onda solo la prima puntata, anche questa edizione di Temptation Island sta incassando un immenso successo. Tra le sei coppie ...Una partita di biliardino, una bella merenda con pasticcini e leccalecca, e anche l’ascolto di un brano rap con la cuffia dello smartphone: Papa Francesco ha voluto vivere il suo decimo «venerdì della ...