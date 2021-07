Ultimo: “Io non voglio vivere di soli ricordi. Io voglio vivere sul palco” (Di domenica 4 luglio 2021) Sul suo profilo Instagram, Ultimo torna a parlare di musica e della voglia che ha di live e che arrivi il 2022, anno del tour negli stadi Dopo una breve assenza dai social, Ultimo è tornato sul suo profilo Instagram per parlare del tour negli stadi che spetta a lui e ai suoi fans nel 2022. A causa della pandemia, come molti artisti, anche Ultimo ha dovuto rinviare il tour programmato. Questo periodo di assenza dal palco ha avuto i suoi pro e i suoi contro. Se per l’artista è stata la conferma di quanto per lui cantare sia la vita, dall’altro ha avuto modo di lavorare su nuovi brani che andranno a confluire sul nuovo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 4 luglio 2021) Sul suo profilo Instagram,torna a parlare di musica e della voglia che ha di live e che arrivi il 2022, anno del tour negli stadi Dopo una breve assenza dai social,è tornato sul suo profilo Instagram per parlare del tour negli stadi che spetta a lui e ai suoi fans nel 2022. A causa della pandemia, come molti artisti, ancheha dovuto rinviare il tour programmato. Questo periodo di assenza dalha avuto i suoi pro e i suoi contro. Se per l’artista è stata la conferma di quanto per lui cantare sia la vita, dall’altro ha avuto modo di lavorare su nuovi brani che andranno a confluire sul nuovo ...

