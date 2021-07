Tour de France, splendido secondo posto per Mattia Cattaneo nel tappone alpino (Di domenica 4 luglio 2021) La vittoria non è arrivata, ma il traguardo di Tignes rimarrà comunque impresso nella memoria di Mattia Cattaneo. In grado di gestire al meglio il tappone alpino, il 30enne di Alzano Lombardo ha colto la piazza d’onore nella nona tappa del Tour de France. Malgrado la pioggia e il freddo, il portacolori della Deceuninck-Quick Step ha dimostrato grande maturità cogliendo uno dei risultati più importanti della propria carriera. All’attacco sin dal mattino in compagnia di oltre quaranta corridori, l’atleta orobico non ha risposto direttamente agli allunghi degli avversari ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) La vittoria non è arrivata, ma il traguardo di Tignes rimarrà comunque impresso nella memoria di. In grado di gestire al meglio il, il 30enne di Alzano Lombardo ha colto la piazza d’onore nella nona tappa delde. Malgrado la pioggia e il freddo, il portacolori della Deceuninck-Quick Step ha dimostrato grande maturità cogliendo uno dei risultati più importanti della propria carriera. All’attacco sin dal mattino in compagnia di oltre quaranta corridori, l’atleta orobico non ha risdirettamente agli allunghi degli avversari ...

