Tour de France 2021, Tadej Pogacar potrebbe vincere con oltre 10 minuti di vantaggio sul 2°? I record del passato (Di domenica 4 luglio 2021) Il Tour de France 2021 è iniziato da appena nove giorni, ma la maglia gialla Tadej Pogacar ha già due minuti di vantaggio sul secondo in classifica, l'australiano Ben O'Connor, e più di cinque su tutti gli altri. Se lo sloveno dovesse continuare ad andare così forte, e decidesse di attaccare anche nelle prossime frazioni di alta montagna, potrebbe realmente rifilare distacchi pesantissimi a tutti i suoi rivali. Nel nuovo millennio il distacco più ampio tra il primo e il secondo sono i 7'37" rifilati da Vincenzo Nibali a Jean Cristophe Peraud nel 2014.

