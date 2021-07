Spinazzola out, Mourinho e la Roma su un obiettivo del Napoli (Di domenica 4 luglio 2021) La Roma deve sostituire Spinazzola e pensa ad Emerson Palmieri. Mourinho proprio oggi ha parlato del brasiliano naturalizzato italiano come un “buon giocatore” anche se ha ammesso che Spinazzola è di un altro livello. In ogni caso l’infortunio terrà Spinazzola lontano dai terreni di gioco per sei mesi e questo induce la Roma a dover trovare necessariamente un sostituto. Uno dei nomi fatti da Mourinho è Emerson Palmieri, un usato garantito che ha voglia di tornare a giocare in Italia. L’esterno brasiliano piace pure al Napoli che è in vantaggio rispetto ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 luglio 2021) Ladeve sostituiree pensa ad Emerson Palmieri.proprio oggi ha parlato del brasiliano naturalizzato italiano come un “buon giocatore” anche se ha ammesso cheè di un altro livello. In ogni caso l’infortunio terràlontano dai terreni di gioco per sei mesi e questo induce laa dover trovare necessariamente un sostituto. Uno dei nomi fatti daè Emerson Palmieri, un usato garantito che ha voglia di tornare a giocare in Italia. L’esterno brasiliano piace pure alche è in vantaggio rispetto ...

