Softball | Italia campione d’Europa Erika Piancastelli | “E’ stata una giornata indimenticabile”

(Di domenica 4 luglio 2021) L’ha conquistato ieri per la dodicesima volta il titolo dinel, battendo in finale l’Olanda con il punteggio di 9-5. Una partita ovviamente non facile ma nella quale le azzurre sono riuscite ad esprimersi al meglio portando a casa un titolo tanto prestigioso quanto meritato. La capitana della nostra nazionale,, esprime così tutta la sua gioia: “Èuna. Greta Cecchetti ha fatto una partita magica, che Andrea Howard ha firmato al momento giusto. Sapevamo che ...

La risposta azzurra è affidata ad Andrea Howard, leadoff dell', che accoglie la partente Marjolein Merkx con una bordata oltre le recinzioni. Le oranje limitano i danni nell'inning d'apertura, ...TUTTI I QUALIFICATI DELL'PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 ARRAMPICATA SPORTIVA Ludovico ... Aldo Montano SKATEBOARD Asia Lanzi (street) Ivan Federico (park) Alessandro Mazzara (park)...L'Italia ha conquistato ieri per la dodicesima volta il titolo di Campione d’Europa nel softball, battendo in finale l'Olanda con il punteggio di 9-5. Una partita ovviamente non facile ma nella quale ...Undici vittorie su undici e dodicesimo titolo europeo, il secondo consecutivo. L’ Italia festeggia una cavalcata trionfale, perfetta, nell’Europeo di casa in Friuli Venezia-Giulia. Sul diamante di Cas ...