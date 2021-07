Smog e inquinamento, prorogati di tre mesi i bandi per i contributi per sostituire i veicoli più inquinanti (Di domenica 4 luglio 2021) I bandi sono consultabili alla pagina www.comune.fi.it/pagina/amministrazione - trasparente/sovvenzioni - contributi - sussidi - e - vantaggi - economici ... Leggi su firenzetoday (Di domenica 4 luglio 2021) Isono consultabili alla pagina www.comune.fi.it/pagina/amministrazione - trasparente/sovvenzioni -- sussidi - e - vantaggi - economici ...

Advertising

misspiaze : @pottervato Non è che solo i fumatori rischiano un tumore, semplicemente delle tante potenziali cause il fumo ne è… - arpatoscana : Qualità dell'#aria: i dati rilevati il 1 luglio in #Toscana - DaVelSign : RT @FrankFormisano: #Salerno e inquinamento, proposte per migliorare la qualità dell'aria - FrankFormisano : #Salerno e inquinamento, proposte per migliorare la qualità dell'aria - Ora_Notizie : 'Proposta per interventi urgenti di breve e lungo termine'. -