Sampdoria, Vieira va al Crystal Palace. D'Aversa nuovo tecnico blucerchiato (Di domenica 4 luglio 2021) Niente Sampdoria per Patrick Vieira , che è stato ingaggiato come nuovo tecnico del Crystal Palace . L'allenatore ex Nizza ha firmato un contratto triennale con i Glaziers, i quali lo hanno scelto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Nienteper Patrick, che è stato ingaggiato comedel. L'allenatore ex Nizza ha firmato un contratto triennale con i Glaziers, i quali lo hanno scelto ...

Advertising

clubdoria46 : UFFICIALE – Sampdoria, Patrick Vieira in Premier League - STnews365 : Crystal Palace, ufficiale: Vieira nuovo manager. L'ex centrocampista di Milan, Juve e Inter, ex tecnico del Nizza c… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Nei guai #RonaldoVieira, calciatore della #Sampdoria. Il centrocampista è stato trovato alla guida con la patente contraf… - clubdoria46 : #Sampdoria, guai alla guida per Ronaldo #Vieira #samp - BabboleoNews : Nei guai #RonaldoVieira, calciatore della #Sampdoria. Il centrocampista è stato trovato alla guida con la patente c… -