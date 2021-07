Ricette Mauro Improta e Antonella Clerici: polpette di melanzane calabresi (Di domenica 4 luglio 2021) Un’altra ricetta di Mauro Improta e Antonella Clerici da non perdere, la ricetta delle polpette di melanzane ed è una golosità calabrese, un’idea da non perdere. Ovviamente è una ricetta estiva perché le melanzane le troviamo in questa stagione ma possiamo prepararle sempre. Non sono semplice polpette di melanzane perché racchiudono una golosa sorpresa, il formaggio, in questo caso Mauro Improta ha scelto il formaggio robiola. E’ una delle Ricette di Mauro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 luglio 2021) Un’altra ricetta dida non perdere, la ricetta delledied è una golosità calabrese, un’idea da non perdere. Ovviamente è una ricetta estiva perché lele troviamo in questa stagione ma possiamo prepararle sempre. Non sono semplicediperché racchiudono una golosa sorpresa, il formaggio, in questo casoha scelto il formaggio robiola. E’ una delledi...

Advertising

cidempoli : RT @Cucina_Italiana: Consigli per letture estive: il nuovo libro di chef ULIASSI, ricette e opere d’arte dialogano in un volume che parla d… - Cucina_Italiana : Consigli per letture estive: il nuovo libro di chef ULIASSI, ricette e opere d’arte dialogano in un volume che parl… -