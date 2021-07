Primi cittadini a Roma per chiedere #dignitàperisindaci: ci sarà anche Gori (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 600, a oggi, i Sindaci che hanno aderito al Consiglio nazionale e alla successiva manifestazione convocata dall’Anci per mercoledì 7 luglio a Roma (dalle 10 alle 12 all’auditorium Angelicum di via Angelicum, 1 – zona Quirinale/Fori imperiali). La riunione del Consiglio nazionale in presenza, la prima dall’inizio della pandemia, sarà dedicata soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei Sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a Governo e Parlamento. L’obiettivo è quello di porre all’attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 600, a oggi, i Sindaci che hanno aderito al Consiglio nazionale e alla successiva manifestazione convocata dall’Anci per mercoledì 7 luglio a(dalle 10 alle 12 all’auditorium Angelicum di via Angelicum, 1 – zona Quirinale/Fori imperiali). La riunione del Consiglio nazionale in presenza, la prima dall’inizio della pandemia,dedicata soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei Sindaci, temi sui quali cimodo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a Governo e Parlamento. L’obiettivo è quello di porre all’attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi ...

