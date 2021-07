Pinterest per combattere il body shaming eliminerà queste pubblicità dai suoi sponsor (Di domenica 4 luglio 2021) Pinterest si schiera in prima linea contro il body shaming. Il noto social network fotografico, uno dei più longevi nonostante l’esplosione negli ultimi anni di Instagram, ha deciso di introdurre una regola molto rigida a “protezione del corpo”. Pinterest vs body shaming: il nuovo divieto (Foto Ansa)Nel dettaglio, verranno bandite, in ogni parte del globo in cui Pinterest è utilizzato, tutte quelle che pubblicità che parlando della perdita del peso, quindi diete dimagranti, ma anche medicinali e prodotti vari, ed in particolare, quelle che fanno ... Leggi su computermagazine (Di domenica 4 luglio 2021)si schiera in prima linea contro il. Il noto social network fotografico, uno dei più longevi nonostante l’esplosione negli ultimi anni di Instagram, ha deciso di introdurre una regola molto rigida a “protezione del corpo”.vs: il nuovo divieto (Foto Ansa)Nel dettaglio, verranno bandite, in ogni parte del globo in cuiè utilizzato, tutte quelle cheche parlando della perdita del peso, quindi diete dimagranti, ma anche medicinali e prodotti vari, ed in particolare, quelle che fanno ...

Advertising

Tess_blue815 : RT @Peppe2379: 'Bisogna essere molto forti per amare la solitudine' ?? Pierpaolo Pasolini ?? Pinterest #RitagliLetterari #CasaLettori @CasaL… - i91softlou : commentate #WeLoveYouLiam e vi spillo una foto a caso da Pinterest (aesthetic per lo più) - blogsfizioso : Ecco un'idea per iniziare al meglio questa domenica d'#estate ???? - antonini_angela : @Agenzia_Ansa Evviva @Pinterest_ITA e chi li seguirà. Da Marzo in poi i social sono bombardati di pubblicità sul te… - Lellacaroni : RT @ESA_Italia: Avete gia esplorato il nuovo canale @Pinterest @esa? Lanciato questa settimana, offre immagini, infografiche, strumenti int… -