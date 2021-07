Papa: in corso l’intervento chirurgico Policlinico Gemelli (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco viene operato per stenosi diverticolare sintomatica. Intervento programmato, in corso nel Policlinico “Gemelli” di Roma in cui il pontefice 84enne è ricoverato dal primo pomeriggio. L'articolo Papa: in corso l’intervento chirurgico <small class="subtitle">Policlinico Gemelli</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 4 luglio 2021)Francesco viene operato per stenosi diverticolare sintomatica. Intervento programmato, innel” di Roma in cui il pontefice 84enne è ricoverato dal primo pomeriggio. L'articolo: in proviene da Noi Notizie..

