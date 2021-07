Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco si trova ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma per subire un intervento chirurgico. Attesa per il bollettino medico Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico. La Santa Sede parla di un “intervento programmato” da tempo per “una stenosi diverticolare sintomatica del colon“. Ad eseguire l’intervento sarà il professore Sergio Alfieri. Il pontefice ha raggiunto il policlinico della capitale poco dopo le 14. Il Vaticano, peraltro, ha reso noto che una ... Leggi su zon (Di domenica 4 luglio 2021)si trovapresso il policlinicodiper subire un intervento chirurgico. Attesa per il bollettino medicoaldiper sottoporsi a un intervento chirurgico. La Santa Sede parla di un “intervento programmato” da tempo per “una stenosi diverticolare sintomatica del colon“. Ad eseguire l’intervento sarà il professore Sergio Alfieri. Il pontefice ha raggiunto il policlinico della capitale poco dopo le 14. Il Vaticano, peraltro, ha reso noto che una ...

