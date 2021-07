Papa Francesco operato al colon: passerà la notte all'ospedale Gemelli (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma dove si è sottoposto a un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L'intervento è stato eseguito dal prof. Sergio Alfieri, nelle prossime ore verrà diramato un nuovo bollettino medico, riferisce la Sala stampa vaticana. Questa mattina il Papa ha celebrato regolarmente l’Angelus in piazza San Pietro annunciando un nuovo viaggio apostolico a settembre, in Ungheria e Slovacchia. Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 luglio 2021)è ricoverato aldi Roma dove si è sottoposto a un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del. L'intervento è stato eseguito dal prof. Sergio Alfieri, nelle prossime ore verrà diramato un nuovo bollettino medico, riferisce la Sala stampa vaticana. Questa mattina ilha celebrato regolarmente l’Angelus in piazza San Pietro annunciando un nuovo viaggio apostolico a settembre, in Ungheria e Slovacchia.

