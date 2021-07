"Non è assolutamente confrontabile". Insinna fatto a pezzi per la conduzione (Di domenica 4 luglio 2021) Nuovo appuntamento per Flavio Insinna. Dopo L'Eredità il conduttore di Rai 1 si cimenta con Il pranzo è servito. Non però senza critiche. Insinna è infatti stato aspramente criticato da un telespettatore: "Ho visto le prime puntate de Il pranzo è servito, programma che seguivo sempre da giovane, ai tempi in cui lo conduceva Corrado: ecco, immediatamente ho fatto il paragone col passato e devo dire che, per quanto Insinna sia bravo, non è confrontabile con il suo illustre predecessore". Il commento è arrivato nella rubrica del settimanale Nuovo a cui ha risposto direttamente Maurizio Costanzo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Nuovo appuntamento per Flavio. Dopo L'Eredità il conduttore di Rai 1 si cimenta con Il pranzo è servito. Non però senza critiche.è infatti stato aspramente criticato da un telespettatore: "Ho visto le prime puntate de Il pranzo è servito, programma che seguivo sempre da giovane, ai tempi in cui lo conduceva Corrado: ecco, immediatamente hoil paragone col passato e devo dire che, per quantosia bravo, non ècon il suo illustre predecessore". Il commento è arrivato nella rubrica del settimanale Nuovo a cui ha risposto direttamente Maurizio Costanzo. ...

