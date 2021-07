Nel Regno Unito con la variante delta i contagi aumentati del 161% in due settimane (Di domenica 4 luglio 2021) Una situazione complicata ma i vaccini hanno fatto abbastanza scudo:nel Regno Unito sono stati individuati altri 24.248 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 15 decessi per complicanze. Sono ... Leggi su globalist (Di domenica 4 luglio 2021) Una situazione complicata ma i vaccini hanno fatto abbastanza scudo:nelsono stati individuati altri 24.248 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 15 decessi per complicanze. Sono ...

Advertising

WRicciardi : aumento dei casi tra i tifosi che tornano a casa da stadi affollati e senza mascherine e incremento di casi nel Reg… - fattoquotidiano : Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccin… - XFactor_Italia : Un giorno da segnare sul calendario. ???? Ludovico entra per la prima volta nel suo regno. Non vediamo l’ora di mostr… - TOSADORIDANIELA : RT @lastoriadioggi: Il 4 luglio 1776 si compie la cosiddetta rivoluzione americana: le tredici colonie presenti nel territorio statunitense… - DemoFranca : RT @ImSophiaPLMS: @josepcampo @MomiraMonika @lucekerien @carolinasanter1 @DemoFranca @pixiedixi @deOzAlice @beigua1962 @RosamariaNoia @euri… -