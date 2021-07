Nba | Milwaukee Bucks in finale contro i Phoenix Suns

(Di domenica 4 luglio 2021) Ivolano alle Finals Nba. In Gara 6 delle Finali della Eastern Conference hanno battuto gli Atlanta Hawks per 118-107 chiudendo la serie per 4-2., che torna inper la prima volta dal 1974, affronterà i, che martedì giocheranno in casa Gara 1 della serie. I, ancora privi della stella Giannis Antetokounmpo (out da 2 partite per un problema al ginocchio), hanno piegato Atlanta grazie alle prestazioni eccellenti di Khris Middleton (32 punti) e Jrue Holiday (27 punti). Gli Hawks, con Trae Young non al top (14 punti), si sono ...

Con una grande prestazione delle due star Khris Middleton e Jrue Holiday i Bucks non risentono dell'assenza di Antetokounmpo e regalano al ...Milwaukee torna a disputare le NBA Finals a distanza di 47 anni dall'ultima volta, imponendosi 4-2 nella serie con Atlanta dopo il decisivo successo in Gara-6. Niente da fare per Danilo Gallinari e co ...