Nainggolan |  «Cagliari? Ci stiamo lavorando Se resterò all’Inter…»

(Di domenica 4 luglio 2021) Radja, centrocampista dell’Inter, ha parlato del suo futuro: le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Radja, centrocampista dell’Inter, ha parlato del suo futuro. Le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Ancora non so, si sta. Potrei rimanere ama ci sono tante cose da limare ancora. Però ho fatto sei anni e mezzo qui, in Sardegna si vive benissimo. E’ un’isola, non sta come tutte le città grandi ma migliorano e la vita qui è molto qualitativa. Non è come il Belgio, ma mi sento a casa. A Roma son stato bene, a Milano sono stato bene sul piano extra-calcistico, però qui ...

Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan, lo scorso anno in prestito al Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il suo trascorso in nerazzurro: "Quando mi sento preso per il cu ...