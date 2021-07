Interrogato il bracciante che avrebbe investito le due ragazze morte in un campo | «Non mi sono accorto di nulla»

(Di domenica 4 luglio 2021) Non si sarebbediilchele duetrovateieri sera nelle campagne tra San Giuliano Milanese e Locate di Triulzi, nell’hinterland del capoluogo lombardo. L’uomo è stato rintracciato la scorsa notte dai carabinieri di San Donato Milanese che lo hanno sentito per diverse ore. Con lui anche il proprietario dell’azienda agricola titolare del terreno in cui è avvenuto l’incidente. Lestate trovateil 3 luglio, dopo che una di loro, il giorno precedente, ...

per tutta la notte, ilavrebbe spiegato agli inquirenti di non essersi accorto di aver investito le due donne. Ascoltato anche il proprietario dell'azienda agricola cui è ...Sentito ilche avrebbe investito le due amiche nel campo di mais a San Giuliano Milanese Le due ragazze si trovavano in un campo pieno di fusti di mais al momento dell'incidente, quindi la ...È stato identificato e sentito dai carabinieri il bracciante che avrebbe investito, con un mezzo mietitrebbia, le due donne di origini marocchine, ritrovate in un campo di mais a San Giuliano Milanese ...Identificato e sentito dai Carabinieri il bracciante che avrebbe investito e ucciso due donne con una mietitrebbia in un campo di mais di San Giuliano Milanese.